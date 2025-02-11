Все арабские и мусульманские страны единогласно отвергли план Дональда Трампа по Газе, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. На встрече в Вашингтоне с госсекретарем Марко Рубио египетский министр прямо заявил, что арабские государства не допустят насильственного выселения палестинцев и захвата Газы.

Абдель Аты подчеркнул: первоочередная задача — восстановить сектор, где по-прежнему остаются ее 2 млн жителей. Однако в заявлении Госдепартамента США после встречи прямо не упоминался план Трампа. Вместо этого Рубио заявил о «важности сотрудничества в послевоенном урегулировании» и подчеркнул, что ХАМАС «никогда больше не должен управлять Газой или угрожать Израилю».

О том, что Тель-Авив убил более 47 тыс. палестинцев и что именно Израиль виновен в разрушениях в Газе, Рубио решил не говорить. На отдельной встрече с американским посланником по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом Абдель Аты повторил те же тезисы. Египетский министр также выразил готовность работать с новой администрацией США над достижением «всеобъемлющего и справедливого мира» в регионе.

Любые предложения о выселении палестинцев из Газы, которую они рассматривают как часть будущего независимого государства, неизменно отвергались палестинским руководством и соседними арабскими странами с самого начала конфликта в октябре 2023 года.

Трамп впервые выдвинул идею переселения палестинцев в Египет и Иорданию 25 января. Позже он предложил США взять Газу под контроль и рассматривал возможность полного изгнания ее жителей без права на возвращение. Эти заявления усилили давние опасения палестинцев о насильственном переселении и были осуждены правозащитниками и ООН как попытка этнической чистки.

Израиль отвергает обвинения в геноциде и военных преступлениях, однако масштабы разрушений и гуманитарного кризиса вызвали осуждение со стороны международного сообщества. Почти все население Газы оказалось внутренне перемещенным, начался массовый голод. США, однако, отрицают все обвинения против Израиля, предпочитая закрывать на это глаза.