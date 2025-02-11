Член Палаты представителей Джо Уилсон (Республиканская партия) объявил о подготовке законопроекта, который предоставит президенту Дональду Трампу полномочия поставлять оружие Украине по программе ленд-лиза.

Уилсон представит в Конгрессе законопроект Freedom First Lend-Lease Act, который, по его словам, даст Трампу «гибкие полномочия для отправки победоносного оружия нашим партнерам, включая Украину».

«Приведем Россию за стол переговоров через американскую мощь!» — написал Уилсон в X (Twitter), добавив, что администрация Джо Байдена должна была давно принять такие меры для сдерживания Москвы.

На данный момент остается неясным, получит ли инициатива поддержку среди других членов Конгресса, где республиканцы сохраняют большинство.

Механизм ленд-лиза для Украины был одобрен в мае 2022 года и предоставлял президенту США право отправлять оружие на условиях последующей компенсации стоимости. На практике же программа ни разу не использовалась, хотя ее формальное действие продолжалось до 2024 года.