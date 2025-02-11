На пороге создания ядерного оружия

Американская разведка обнаружила, что в Иране секретная группа ученых изучает возможность ускоренного создания ядерного оружия — всего за несколько месяцев. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей администрации.

Спецслужбы США предупредили, что Иран может реализовать этот план, если руководство страны решит изменить свою политику и вступит в ядерную гонку. Американские власти считают, что Тегеран уже обладает знаниями и технологиями для создания ядерного оружия старого образца. Такое оружие можно изготовить быстрее, чем более сложные конструкции, которые рассматривались ранее. Хотя оно вряд ли будет использовано для нападения, его наличие может стать сдерживающим фактором.

Считается, что Иран тайно разрабатывает ядерные боеголовки для ракет на двух научных объектах, формально предназначенных для космических исследований. Эти ракеты способны достичь Европы. Информация основана на данных иранской оппозиции, выступающей за смену власти в Тегеране.

В 2018 году президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе, после чего Тегеран возобновил обогащение урана. Согласно отчету МАГАТЭ за ноябрь 2024 года, Иран увеличил запасы урана, близкого к оружейному (90%). Власти страны в свою очередь настаивают, что их ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что если бы страна хотела создать ядерную бомбу, она бы уже это сделала. Он назвал иранофобию и исламофобию инструментами политики, направленной против Ирана.

В США также подчеркивают, что пока нет доказательств того, что Тегеран уже принял окончательное решение о создании ядерного оружия.

Превентивный удар по Ирану

В конце прошлого года активно сообщалось о том, что Трамп рассматривал возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану для предотвращения разработки ядерного оружия. Тогда это связывали со снижением влияния Ирана в регионе, включая падение режима Башара Асада в Сирии и ослабление системы ПВО после израильской атаки.

Тель-Авив, судя по всему, настроен решительно. И премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает текущий момент наиболее подходящим для нанесения превентивного удара по Ирану. Он стремится провести операцию против иранской ядерной инфраструктуры до завершения соглашения с ХАМАС в Газе. Это может отложить выполнение договора на несколько месяцев.

Нетаньяху активно пытается склонить на свою сторону американского лидера, убедив его нанести упреждающий удар по Ирану. Эта тема, в частности, обсуждалась во время визита главы израильского правительства в Вашингтон.

По итогам встречи Дональд Трамп подписал указ о восстановлении политики «максимального давления» на Тегеран. При этом уже на следующий день после этого он заявил, что хотел бы «не бомбить Иран», а заключить с ним контролируемое ядерное мирное соглашение, «которое позволило бы ближневосточной стране мирно развиваться и процветать». Детали возможных переговоров с Тегераном он раскрывать не стал.

Серьезные последствия или игра мускулами?

Тем временем иранские спецслужбы изучают новые способы сдерживания США и Израиля. Месяц назад в стране прошли масштабные учения по защите объектов ядерной инфраструктуры от израильских авиаударов.

В частности, аэрокосмические силы Революционной гвардии Ирана совместно с силами противовоздушной обороны армии смоделировали возникновение угроз в воздушном пространстве и задействовали средства радиоэлектронной борьбы.

В Тегеране также сообщили, что вблизи стратегически важных объектов страны установлен ряд новых секретных систем ПВО, еще «неизвестных противнику».

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что в последние месяцы ситуация на Ближнем Востоке серьезно изменилась.

«Это и сектор Газа, и Ливан, и Сирия. Действительно, Иран крайне ослаблен, непонятно, сколько времени ему потребуется на восстановление былого потенциала и сможет ли он его вообще восстановить», — подчеркнул эксперт.

Специалист полагает, что сейчас расклад для Тегерана не очень приятен — его слабостью намерены пользоваться. Но приведет ли это к катастрофическим последствиям для Тегерана, по его мнению, сказать сложно.

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, кандидат политических наук Данила Крылов в беседе с TRT на русском отметил, что все же нет официальных подтверждений информации о том, что Израиль ранее ослабил систему ПВО Ирана, а также уничтожил предприятия по производству ракет и беспилотников.

«С тех пор больше никто не пробовал активно вторгаться в воздушное пространство Ирана и испытывать, есть ли на самом деле дыра ПВО или нет. Речь вообще может идти об уничтожении лишь показательной внешней части, учитывая, что, как показывали карты США, большая часть иранского производства сосредоточена в горах, а уничтожить его очень сложно, — считает эксперт.

По его мнению, сделать это можно лишь с помощью межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками.

«А это едва ли возможно, к тому же Тель-Авив вряд обладает достаточным количеством ядерного оружия. Происходящее — игра мускулами, политическое маневрирование. Ясно пока, что ближневосточный кейс для Дональда Трампа важнее украинского, и война с Израилем равносильна войне с США. Но все же не думаю, что Тегеран ослаб настолько, насколько это хотелось бы Западу», — резюмировал аналитик.

Пока неясно, как в случае американо-израильской атаки отреагирует Иран. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что любое нападение на ядерные объекты страны встретит жесткий ответ. Он назвал такие действия «безумием», которое приведет к катастрофе в регионе. Эксперты считают, что даже ограниченные удары по Ирану могут подтолкнуть Тегеран к ускорению разработки ядерного оружия. Внутри страны уже звучат призывы пересмотреть ядерную доктрину, которая пока ограничивает программу гражданскими целями.