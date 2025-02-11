ХАМАС отверг угрозы президента США Дональда Трампа «устроить ад» если движение не освободит оставшихся израильских заложников в секторе Газа к субботе.

«Трамп должен помнить, что существует соглашение, которое должны уважать обе стороны. Это единственный способ вернуть пленных», – заявил во вторник представитель ХАМАС Сами Абу Зухри.

«Язык угроз не имеет никакой пользы, он только усложняет ситуацию», – добавил он. ХАМАС пригрозил отложить запланированное на субботу освобождение трех израильских заложников и обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня, в том числе в недопуске в разрушенный эксклав палаток и укрытий для мирных жителей.

С начала перемирия 19 января стороны провели пять обменов, в результате которых были освобождены 21 израильский пленник и более 730 палестинских заключенных. По условиям первой фазы перемирия, которая продлится до начала марта, ХАМАС должен освободить в общей сложности 33 пленника в обмен на освобождение Израилем почти 2000 палестинских заключенных.

Военные действия могут возобновиться в начале марта, если не будет достигнуто соглашение по более сложной второй фазе перемирия, которая предусматривает возвращение всех оставшихся заложников и бессрочное продление перемирия.

Напомним, что за время израильского вторжения в сектор Газа погибло более 48 000 человек. Международный уголовный суд в ноябре прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.