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Между Москвой и Вашингтоном что-то происходит
Американский посол в России встретилась с замглавы МИД РФ, а СМИ пишут о загадочном бизнес-джете из США, который мог привезти спецпосланника Трампа
Между Москвой и Вашингтоном что-то происходит
Фото: Reuters / Others
11 февраля 2025 г.

Посол США в РФ Линн Трейси провела переговоры с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову. По ее утверждениям, темой обсуждения стала работа российских дипучреждений за границей.

Накануне Рябков в ходе пресс-конференции заявил, что отношения США и РФ «балансируют на грани разрыва», отметив, что в обозримом будущем перспективы их потепления не просматриваются.

На этом фоне в российских СМИ и телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о возможном визите в Москву спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, участвовавшего в заключении перемирия между ХАМАС и Израилем. Медиа ссылались на данные Flightradar, показавшего прибывший из Вашингтона бизнес-джет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков же заявил, что не располагает данными о прибытии Уиткоффа, подчеркнув, что встреч с ним в графике Кремля не было.

Доподлинно неизвестно, состоялись ли уже контакты лидеров США и РФ после того, как Трамп возглавил страну. На прошлой неделе газета The New York Times написала, что разговор между президентами уже якобы состоялся, однако конкретной цитаты не привела, сообщив об этом лишь в заголовке и первом абзаце. В ответ же на вопрос, сколько бесед у них с [президентом РФ Владимиром] Путиным уже состоялось, Трамп ответил (цитата по NYT): «Я лучше промолчу».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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