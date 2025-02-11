Президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA), заявив, что его положения наносят ущерб американским интересам.

Закон был принят еще в 1977 году во времена президента Джимми Картера, после расследований, показавших, что крупные корпорации подкупали иностранных чиновников.

Трамп давно критиковал FCPA и еще во время первого срока называл его «ужасным законом». 11 февраля 2025 года он подписал указ о его пересмотре, заявив, что это «означает гораздо больше бизнеса для Америки».

В пресс-релизе Белого дома говорится, что непредсказуемое применение FCPA ограничивает американские компании, расходует прокурорские ресурсы и подрывает конкурентоспособность экономики.

По решению Трампа, генпрокурор США в течение 180 дней должен пересмотреть принципы действия закона. В этот период запрещено начинать новые расследования по FCPA, за исключением отдельных случаев.

Ранее фигурантами расследований по FCPA становились Bristol Myers Squibb, Walmart, Ralph Lauren, Hewlett-Packard и другие компании.

В январе 2024 года предшественник Трампа Джо Байден подписал Закон о предотвращении вымогательств за рубежом (FEPA), который дополнил FCPA. Новый закон позволяет привлекать к ответственности не только американские компании, но и иностранных чиновников, вымогающих у них взятки.

На прошлой неделе генпрокурор Пэм Бонди выпустила меморандум, согласно которому приоритетом Минюста теперь будут картели и транснациональная преступность, а не расследования FCPA. Теперь под усиленный надзор попадают контрабанда людей, наркотрафик и незаконная торговля оружием.