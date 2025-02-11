Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал сделать все возможное, чтобы предотвратить возобновление боевых действий в секторе Газа.

«Мы должны любой ценой предотвратить возобновление боевых действий в секторе Газа. Это приведет к большой трагедии», — написал он в соцсети Х.

Гутерриш также потребовал от ХАМАС освободить пленных в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Он подчеркнул, что обе стороны должны полностью выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня и возобновить серьезные переговоры.

Ранее палестинское движение ХАМАС приостановило запланированное на субботу освобождение израильских пленных. Об этом сообщил представитель военного крыла движения Абу Убейда.

«В течение последних трех недель руководство сопротивления отслеживало нарушения и несоблюдение противником условий перемирия. От задержки возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и обстрела их артиллерией и огнестрельным оружием. В различных районах Газы и в связи с неспособностью доставить гуманитарную помощь во всех ее формах, как было согласовано, в то время как сопротивление выполнило все свои обязательства», — заявил Убейда.

Тем временем в палестинском Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки в больницы Газы доставлены тела 11 погибших, из них восемь человек извлечены из-под завалов разрушенных зданий.

Общее число погибших в Газе с 7 октября 2023 года достигло 48 219 человек, раненых — 111 665.