В преддверии 61-й Мюнхенской конференции по безопасности опубликован Мюнхенский доклад о безопасности – 2025, в котором анализируются изменения в восприятии стран на международной арене. Исследование основано на опросах жителей 11 стран, включая Германию, США, Великобританию, Францию, Италию, Канаду, Индию, Китай и Южную Африку.

Данные показывают, что Турция улучшила свой международный имидж. В большинстве стран респондентов, считающих ее союзником, теперь больше, чем тех, кто воспринимает ее как угрозу. Исключением стала Франция, где негативное отношение все еще преобладает, но разница составляет всего 2%.

За последний год наибольший рост позитивного восприятия Турции зафиксирован в Германии и Великобритании (+11%), Италии (+9%) и Франции (+8%). По этому показателю Турция уступает только Южной Корее.

В то же время США и Израиль теряют поддержку. Восприятие США как союзника ухудшилось во Франции (-15%), Японии (-11%), Германии (-9%) и Великобритании (-6%).

Израиль оказался в еще более сложном положении. Он стал единственной страной, которую все чаще воспринимают как угрозу. Причиной называют обвинения в геноциде в Газе, которые рассматриваются в международных судах. Восприятие Израиля ухудшилось во всех опрошенных странах, за исключением Италии, Франции, Германии, Японии, США, Китая и Бразилии.

Доклад подчеркивает, что геополитические предпочтения меняются, и на фоне глобальной нестабильности страны пересматривают свои альянсы и приоритеты.