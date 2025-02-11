USAID: мягкая сила США или проводник имперской политики?

"С одной стороны, правительство США создает иллюзию помощи, а с другой — организовало самый транслируемый геноцид XXI века." Палестино-американский студент и автор новостной рассылки State of Siege Ахмад Ибсайс в интервью TRT World заявил, что USAID исторически поддерживало геополитические интересы США. По его словам, агентство финансировало оппозиционные группы в нескольких странах Латинской Америки, отказалось предоставлять долгосрочную помощь Газе, спонсировало фальшивый медиа-канал в соцсети на Кубе для разжигания протестов.