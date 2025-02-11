TRT представляет новую историческую драму «Однажды в Стамбуле»

Новый турецкий сериал TRT «Однажды в Стамбуле» обещает зрителям ностальгическое путешествие в прошлое, отражая при этом политические и социальные вызовы 1990-х годов. Премьера долгожданного сериала собрала актеров, съемочную группу и поклонников на эксклюзивный первый показ этой захватывающей исторической драмы. Остросюжетный рассказ переносит зрителей в самое сердце Стамбула, исследуя политические и социальные потрясения того периода времени. #сериал #стамбул