Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израиль возобновит активные боевые действия в секторе Газа, если движение ХАМАС не освободит израильских пленных до полудня 15 февраля.

«Принятое мной и единогласно утвержденное кабинетом решение таково: если ХАМАС не вернет наших пленных до полудня субботы, прекращение огня будет аннулировано, и армия возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома ХАМАС», — заявил Нетаньяху после заседания военно-политического кабинета.

По данным The Times of Israel, речь идет об освобождении девяти пленных.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС освободить всех 76 оставшихся израильских пленных. Нетаньяху поддержал это требование и отметил, что израильский кабинет «приветствует революционное видение Трампа» относительно будущего сектора Газа. Американский лидер ранее предлагал «взять Газу под контроль» и выселить оттуда палестинцев.

Нетаньяху также заявил, что кабинет возмущен условиями, в которых находились трое пленных, освобожденных 8 февраля.

«В связи с заявлением ХАМАС о его решении нарушить соглашение и не освободить наших пленных, прошлой ночью я отдал приказ армии сосредоточить силы внутри и вокруг сектора Газа. Эта операция проводится в эти часы и будет завершена в ближайшее время», — добавил израильский премьер.

Ранее палестинское движение ХАМАС приостановило запланированное на субботу освобождение израильских пленных. Об этом сообщил представитель военного крыла движения Абу Убейда.

«В течение последних трех недель руководство сопротивления отслеживало нарушения и несоблюдение противником условий перемирия. От задержки возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и обстрела их артиллерией и огнестрельным оружием. В различных районах Газы и в связи с неспособностью доставить гуманитарную помощь во всех ее формах, как было согласовано, в то время как сопротивление выполнило все свои обязательства», — заявил Убейда.