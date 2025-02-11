Бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Фогель, приговоренный в России к 14 годам строгого режима по делу о контрабанде наркотиков, освобожден и вернулся в США. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, опубликовавший официальное заявление Белого дома.

По словам Уолца, сделка по обмену «демонстрирует позитивный настрой со стороны России» и может стать шагом к завершению войны в Украине. Однако в заявлении не уточняется, кого именно США выдали России в рамках соглашения.

Переговоры об обмене вел лично президент США Дональд Трамп и его советники, включая Стива Уиткоффа, который является спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку. За несколько часов до объявления об освобождении Фогеля в московском аэропорту Внуково приземлился частный самолет Gulfstream G650ER, связанный с Уиткоффом. Российские власти отказались комментировать этот визит, заявив, что не планируют контактов со спецпосланником Трампа.

Согласно заявлению Белого дома, Фогель и Уиткофф покинули Россию вместе. Борт, на котором они находились, вылетел из Москвы в 20:25, а к вечеру они должны прибыть в США. Кремль не стал комментировать освобождение Фогеля.

Фогель, бывший преподаватель англо-американской школы в Москве, был задержан в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево, куда он прибыл с женой из Нью-Йорка. В его багаже нашли каннабис и гашишное масло. Сам американец заявлял, что вез 17 граммов медицинской марихуаны, прописанной ему врачом после операции на позвоночнике.

В июне 2022 года Химкинский суд приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным в контрабанде и незаконном хранении наркотиков. Суд сообщал, что Фогель полностью признал вину.

Последний крупный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся в августе 2024 года.