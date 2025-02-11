ПОЛИТИКА
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Гуманитарная помощь для Газы застряла в Египте
В Эль-Арише застряло большое количество фур с гуманитарными грузами, в том числе палатками. Иорданский водитель Ахмед Хусейн, который ожидает разрешения на въезд в Газу уже почти месяц, назвал ситуацию удручающей. По его словам, большинство грузовиков вынуждены возвращаться обратно после попытки пересечь пограничный переход Рафах, и лишь немногим удается проехать. Напомним, 19 января началась первая фаза перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. #Израиль
Гуманитарная помощь для Газы застряла в Египте / Others
11 февраля 2025 г.
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