Турция отменила ограничения на импорт из Сирии, сообщает агентство SANA, ссылаясь на директора по связям Сирийского управления портов Мазена Аллуша. Решение было принято после переговоров с Министерством торговли Турции. Анкара и Дамаск при новом сирийском руководстве договорились пересмотреть таможенные тарифы для ряда товаров и начать переговоры о возобновлении соглашения о свободной торговле, приостановленного в 2011 году с началом войны. Министр торговли Турции Омер Болат ранее заявил, что с начала 2025 года товарооборот между странами активизировался. По его словам, экспорт Турции в Сирию вырос на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $219 млн к 25 января. После 11 января новое сирийское руководство пересмотрело 6 302 таможенных пошлины, вводя единый таможенный режим для увеличения бюджетных поступлений. «Пошлины на некоторые товары на севере Сирии выросли, на другие — снизились», — пояснил Болат, отметив, что это не было направлено против Турции. Министерство торговли Турции рекомендовало снизить пошлины на товары первой необходимости для борьбы с инфляцией. В результате Сирия объявила о снижении пошлин на 269 товаров, включая молоко, яйца, муку, железо, сталь и пластиковые изделия.