Лидер йеменского движения хуситов Абдулмалик аль-Хуси заявил, что его группировка готова нанести удары по Израилю, если тот возобновит военную операцию в Газе и не будет соблюдать условия перемирия. «Наши руки на спусковом крючке, и мы готовы немедленно усилить атаки против израильского врага, если он вернется к эскалации в Газе», — сказал аль-Хуси в телевизионном обращении. Ранее хуситы атаковали суда, связанные с Израилем, в Красном море, что нарушило работу глобальных торговых маршрутов. В Сане заявили, что эти нападения были актом солидарности с палестинцами. Перемирие в Газе остается хрупким, после того как ХАМАС отказался продолжать освобождение израильских пленных, обвинив Израиль в нарушении условий сделки. Министр обороны Израиля Исраэль Кац распорядился привести армию в состояние повышенной боевой готовности как в Газе, так и внутри страны. Согласно условиям перемирия, Израиль должен был пропустить в сектор 12 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью, однако пока разрешил въезд только 8,5 тыс. Кроме того, вместо обещанных 50 грузовиков с топливом в день, проходит только 15. Израиль также заблокировал ввоз мобильных домов, несмотря на обязательства впустить 60 тыс. единиц. В Газу попали лишь 20 тыс. из 200 тыс. палаток, предусмотренных соглашением.