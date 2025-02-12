Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал незамедлительного создания суверенного палестинского государства в границах 1967 года. Об этом он заявил в ходе выступления на совместной пресс-конференции с президентом Индонезии Прабово Субианто в Богоре.

«Я хочу подчеркнуть еще раз: создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме больше нельзя откладывать», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что любые предложения, подрывающие территориальную целостность будущего палестинского государства, являются нелегитимными и приведут «к большему количеству конфликтов, крови и нестабильности». По его оценке, ущерб от 15-месячных израильских атак приближается к 100 млрд долларов, и «юридический принцип заключается в том, что ущерб должен быть возмещен его виновником».

Визит в Индонезию носил не только политический характер. Стороны подписали 12 меморандумов о взаимопонимании в различных областях, включая энергетику, сельское хозяйство, торговлю, оборонную промышленность и образование. Турция намерена увеличить товарооборот с Индонезией до 10 млрд долларов и участвовать в строительстве новой столицы страны Нусантара.

В ходе встречи также обсуждалось развитие туризма – в прошлом году 203 тыс. индонезийцев посетили Турцию, а 50 тыс. турок побывали в Индонезии. «Эти цифры обнадеживают, но они намного ниже нашего потенциала», — отметил Эрдоган.

Особое внимание было уделено образовательным связям: около 5000 индонезийских студентов получили образование в Турции, которых Эрдоган назвал «культурными послами». Институт Юнуса Эмре, Фонд Маариф и ТИКА продолжат развивать сотрудничество в этой сфере.