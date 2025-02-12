ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Франция против плана Трампа
Президент Франции резко отверг план американского лидера по массовой депортации жителей Газы, напомнив о правах двух миллионов человек
Франция против плана Трампа
Эммануэль Макрон / Фото: Reuters / Others
12 февраля 2025 г.

Массовая депортация жителей сектора Газа неприемлема и является проявлением неуважения к правам палестинцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CNN во вторник.

«Вы не можете просто сказать двум миллионам людей: «Хорошо, и знаете что? Вы переедете», — раскритиковал план президента США Дональда Трампа французский лидер, подчеркнув, что речь идет не о «недвижимости», а о «политической операции».

Французский лидер отметил, что любой «эффективный» план восстановления Газы «не должен автоматически означать неуважение к людям или странам». Он особо подчеркнул желание палестинцев остаться на своей земле и нежелание как Иордании, так и Египта принимать большое количество беженцев из Газы.

Позиция Франции по конфликту остается двоякой: страна поддерживает «право Израиля на самооборону» после событий 7 октября 2023 года, однако Макрон неоднократно критиковал действия израильской стороны. «Я всегда выражал свое несогласие с премьер-министром Нетаньяху, — отметил он. — Я не верю, еще раз повторю, что такая массированная операция, затрагивающая гражданское население, является правильным ответом».

В октябре 2024 года Франция приостановила поставки оружия армии Израиля, призвав другие страны последовать этому примеру.

Напомним, 4 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил о намерении США захватить Газу и переселить ее палестинское население в соседние страны, включая Египет и Иорданию. План Трампа был отвергнут палестинцами, арабскими странами и международным сообществом, но получил значительную политическую поддержку в Израиле.

С начала войны 7 октября 2023 года в результате израильских атак погибло более 48 200 палестинцев, а сектор Газа подвергся масштабным разрушениям.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us