Главком ВМС Германии Ян Кристиан Каак заявил, что за последние три года уже несколько кораблей бундесвера подверглись диверсиям и были повреждены. Кроме того, по его словам, фиксируются попытки проникновения на военно-морские базы, а также вербовка военнослужащих. Немецкие СМИ ранее сообщили, что корвет «Эмден», построенный на верфи Blohm+Voss, но еще не переданный флоту, стал объектом атаки: в его двигатель засыпали несколько килограммов металлической стружки. В случае запуска, корвету угрожали серьезные повереждения. «Это попытка посеять неуверенность в обществе и создать условия для возможных будущих военных операций», — заявил вице-адмирал, выступая в Берлине на мероприятии Navy Talks, добавив, что Германию «испытывают». Каак подчеркнул, что угроза со стороны России в 2025 году более серьезна, чем два года назад. «Эксперты и разведывательные службы сходятся во мнении, что Россия будет в состоянии искать конфликта с НАТО с 2029 года», — сказал немецкий военачальник. Он объявил, что ВМС Германии начали разработку стратегического плана Kurs Marine 2035+, направленного на усиление обороноспособности страны. «Мы не можем терять время. В ближайшие недели мы согласуем необходимые меры и представим их общественности», — заявил Каак.