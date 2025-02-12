Дональд Трамп назначил еще одного спецпосланника по России и Украине — им стал миллиардер Стив Уиткофф, давний друг президента. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Вскоре после назначения новоиспеченный представитель Белого дома провел успешные переговоры с Кремлем и добился освобождения американского учителя Марка Фогела. В России его приговорили к 14 годам за провоз медицинской марихуаны.

Фогел был задержан в 2021 году, но только в конце прошлого года США официально признали его арест незаконным. После тайных переговоров с российскими властями Уиткофф прибыл в Москву на частном самолете и лично вывез Фогела из страны.

Церемонию возвращения решили обставить максимально пафосно, очевидно пытаясь повторить триумф президента Джо Байдена, который в 2024 году добился самого масштабного обмена с Москвой.

Фогела в Белом доме встретил лично Трамп, а на плечи освободившегося американца набросили флаг США. Освобожденный не скрывал эмоций и поблагодарил президента за помощь, назвав себя «самым счастливым человеком на свете».

Вашингтон не раскрывает деталей сделки, но советник Трампа Майк Уолтц заявил, что освобождение Фогела стало «жестом доброй воли» со стороны Москвы и шагом к переговорам по Украине. В Кремле отказались комментировать ситуацию, заявив, что им «нечего сказать».

Этот обмен показывает, что президент РФ Владимир Путин хочет наладить отношения с новой администрацией США, уточняет NYT.

Российский лидер не раз хвалил Трампа, и теперь Москва явно рассчитывает на потепление в отношениях. Однако это ставит Киев в сложное положение.

Трамп уже дал понять, что поддержка Украины не будет безусловной: он предложил, чтобы Киев вернул США военную помощь редкоземельными металлами. Теперь он отправил министра финансов Скотта Бессента на встречу с Зеленским — возможно, именно там решится вопрос о будущем американской помощи.