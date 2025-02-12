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Азербайджан и Сомали договорились о военном сотрудничестве
Президенты Азербайджана и Сомали провели церемонию обмена документами в сферах обороны, образования, энергетики и государственных услуг
Азербайджан и Сомали договорились о военном сотрудничестве
Абдулбакир Мохаммед Нур и Закир Гасанов / Фото: Report / Others
12 февраля 2025 г.

Азербайджан и Сомали заключили ряд важных соглашений в сферах обороны, образования и энергетики. Церемония обмена документами состоялась 12 февраля с участием президентов Ильхама Алиева и Хасана Шейха Мохамуда.

Среди ключевых документов — соглашение о сотрудничестве в сферах обороны и оборонной промышленности, которым обменялись министры обороны двух стран Закир Гасанов и Абдулкадир Мохаммед Нур.

Страны также договорились о сотрудничестве в области зеленой энергетики — соответствующий меморандум подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и его сомалийский коллега Абдиллахи Бидхан Варсаме.

Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере образования и оказания государственных услуг. Последний документ предполагает обмен опытом между азербайджанским агентством ASAN и офисом президента Сомали.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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