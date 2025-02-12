После прихода Дональда Трампа в Белый дом внешнеполитическая доктрина США по Украине – достаточно ожидаемо – претерпевает радикальные изменения. На смену знаменитой формуле бывшего американского главы Джо Байдена «столько, сколько потребуется» приходит новая концепция: Вашингтон готов помочь завершить конфликт, но дальнейшая безопасность Украины должна стать заботой европейцев.

«Ключевой принцип здесь в том, что европейцы должны взять на себя этот конфликт. Президент Трамп собирается положить ему конец, а дальше, с точки зрения гарантий безопасности, это точно будет дело европейцев», — заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц, провозгласив новый курс администрации.

Для Киева такой поворот событий создает серьезные вызовы. Президент Украины Владимир Зеленский, оказавшийся в сложной дипломатической ситуации, негативно воспринял предложение новой администрации США переложить ответственность за безопасность Украины на Европу. В интервью Guardian он однозначно заявил: «Есть голоса, которые говорят, что Европа может предоставить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю — нет. Гарантии безопасности без Америки — это не реальные гарантии безопасности».

Его позиция основана на практических соображениях: только американские системы противовоздушной обороны Patriot способны обеспечить полноценную защиту от всех типов ракет. Европейские аналоги, при всех их достоинствах, не могут предоставить такой же уровень защиты.

В поисках компромисса украинский лидер пытается говорить на языке, понятном Трампу — языке бизнеса и выгоды. Он предлагает США приоритетный доступ к месторождениям редкоземельных металлов и возможности участия в послевоенном восстановлении страны. «Мы говорим не только о безопасности, но и о деньгах... Ценные природные ресурсы, где мы можем предложить нашим партнерам возможности, которых раньше не существовало... Для нас это создаст рабочие места, для американских компаний — прибыль», — объясняет Зеленский.

Европа, оказавшаяся перед необходимостью взять на себя большую ответственность, демонстрирует смешанную реакцию. Франция, устами президента Макрона, выступает с инициативой создания европейских миротворческих сил. Однако масштаб необходимого присутствия, по оценке украинской стороны, должен составлять 100-150 тыс. военнослужащих — цифра, которую европейским странам будет крайне сложно обеспечить.

Сама возможность того, что Европа останется один на один с задачей обеспечения безопасности Украины, вызывает серьезное беспокойство, особенно у восточноевропейских членов ЕС. Как отметил бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гран, главный вызов для европейцев сейчас — «быть за столом переговоров, а не в меню».

Особую тревогу вызывает возможность заключения российско-американской сделки через головы украинцев и европейцев. Эти опасения не беспочвенны: Трамп уже признал, что провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отказавшись уточнить их количество и содержание. Макрон пытается предотвратить такой сценарий и организовал встречу Зеленского с избранным президентом США еще в декабре, во время открытия отреставрированного собора Нотр-Дам.

Реализация плана Трампа сталкивается с серьезными практическими проблемами. Европейский военно-промышленный комплекс в его нынешнем состоянии не способен заменить американскую поддержку. Континент испытывает нехватку критически важных военных технологий, а его оборонная промышленность требует значительного расширения для удовлетворения потребностей Украины.

В этой ситуации европейские страны начинают осознавать необходимость срочного наращивания собственного военного потенциала. Как заметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, обращаясь к членам Европарламента, если страны ЕС не увеличат радикально свои оборонные расходы, у них останется только два варианта: учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию.

Для самой Украины складывающаяся ситуация создает сложный комплекс вызовов. Зеленский пытается балансировать между необходимостью сохранить американскую поддержку и подготовкой к возможным изменениям. В качестве одного из козырей в переговорах он предлагает территориальный обмен: украинские войска готовы оставить занятые позиции в Курской области России в обмен на другие территории, хотя конкретные детали такого обмена пока тоже не определены.

Надо сказать, что первые недели президентства Трампа уже принесли Украине поводы для беспокойства. Глобальная заморозка проектов USAID привела к приостановке работы сотен организаций, занимающихся всем — от помощи ветеранам до обустройства бомбоубежищ. Впрочем, Зеленский старается избегать резкой критики в адрес Трампа и не драматизирует ситуацию: «Мы не собираемся жаловаться на то, что некоторые программы были заморожены, потому что самое важное для нас — это военная помощь, и она сохранена, за что я благодарен».

В то же время европейские лидеры пытаются адаптироваться к новой реальности. Некоторые страны, особенно те, что находятся ближе всего к России, оказываются перед сложным выбором между стремлением сохранить американские гарантии безопасности любой ценой и необходимостью развивать собственный оборонный потенциал. Франция, обладающая независимым ядерным арсеналом, находится в особом положении и пытается играть ведущую роль в формировании новой европейской оборонной архитектуры.

Успех или неудача инициативы Трампа может определить не только будущее Украины, но и характер трансатлантических отношений на десятилетия вперед. Европа оказывается перед историческим выбором: либо принять на себя полноценную ответственность за безопасность континента, либо рискнуть оставить Украину — а возможно, и себя — уязвимой перед будущими угрозами. Пока неясно, готов ли старый континент к такой ответственности и способен ли он мобилизовать необходимые ресурсы и политическую волю для ее реализации.