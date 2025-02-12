Россия обменяла американского преподавателя Марка Фогеля на россиянина из американской тюрьмы, который вернется на родину в ближайшие дни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США. Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен России», — заявил Песков.

Фогель был передан американской стороне 11 февраля. В России он отбывал 14-летний срок за попытку провезти через Шереметьево 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла в коробке из-под контактных линз. Преподаватель признал вину, объяснив, что использовал медицинскую марихуану после операции на позвоночнике.

Президент США Дональд Трамп, лично встретившийся с Фогелем, поблагодарил президента РФ Владимира Путина и предположил, что обмен «мог бы стать очень важной частью прекращения войны c Украиной». Госсекретарь Марко Рубио был более сдержан: «Я не хочу утверждать, что происходящее здесь сегодня вечером каким-либо образом является первым шагом [к прекращению конфликта], но я уверен, что это хороший знак».

«В конечном счете мы хотели здесь добиться шага вперед, и я думаю, вы видите, что Россия делает шаг навстречу <...> президенту Трампу», — отметил глава Госдепа.