ПОЛИТИКА
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Армения сделала шаг к Евросоюзу
Парламент страны одобрил законопроект о начале процесса вступления в ЕС
Армения сделала шаг к Евросоюзу
Армянский парламент / Фото: Reuters / Others
12 февраля 2025 г.

Армянский парламент поддержал в первом чтении законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз. За документ проголосовали 63 депутата от правящей фракции «Гражданский договор», против выступили семь парламентариев.

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что принятие законопроекта не гарантирует членство в ЕС. «Это не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова», — заявил он, добавив, что окончательное решение может быть принято только на референдуме.

«После принятия закона мы должны обсудить с ЕС ту дорожную карту, которую они себе представляют и которую мы себе представляем», — отметил премьер.

Инициатором рассмотрения документа выступила «Платформа демократических сил», собравшая 60 тыс. подписей граждан. Оппозиционная фракция «Армения» бойкотировала голосование, а фракция «Честь имею» проголосовала против.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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