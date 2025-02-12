Армянский парламент поддержал в первом чтении законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз. За документ проголосовали 63 депутата от правящей фракции «Гражданский договор», против выступили семь парламентариев.

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что принятие законопроекта не гарантирует членство в ЕС. «Это не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова», — заявил он, добавив, что окончательное решение может быть принято только на референдуме.

«После принятия закона мы должны обсудить с ЕС ту дорожную карту, которую они себе представляют и которую мы себе представляем», — отметил премьер.

Инициатором рассмотрения документа выступила «Платформа демократических сил», собравшая 60 тыс. подписей граждан. Оппозиционная фракция «Армения» бойкотировала голосование, а фракция «Честь имею» проголосовала против.