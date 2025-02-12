Израиль оставил в руинах офис информагентсва Анадолу в Газе

На видео, снятом после вывода израильской армии из Газы, запечатлен разрушенный офис турецкого информагентства Anadolu. Здание, которое ранее служило важным центром для журналистов, было сильно повреждено израильскими ударами. На стенах видны следы от снарядов и пуль. Израиль на протяжении 15 месяцев войны в Газе беспощадно атаковал журналистов, а также медиаорганизации, включая Anadolu. По данным государственного медиа-офиса Газы, с октября 2023 года в Газе были убиты как минимум 205 журналистов.