Первый саммит ЕС-Центральная Азия состоится в апреле в Самарканде (Узбекистан). Об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта после телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. «Я с нетерпением жду наших дискуссий в Самарканде во время первого в истории саммита ЕС-Центральная Азия в апреле», — написал Кошта на Х.

Главу Евросовета на саммите будет сопровождать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уточняет агентство AFP.

По словам Кошты, Казахстан остается важным партнером ЕС, и Брюссель намерен укреплять торговые и транспортные связи с республикой.

В настоящее время Евросоюз является крупнейшим инвестиционным партнером Казахстана. Приток прямых иностранных инвестиций из ЕС за первые три квартала прошлого года составил 6,4 млрд долларов, отмечает Euronews, а торговый оборот в 2024 году достиг 48,7 млрд долларов, увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Российско-украинская война сблизила ЕС и постсоветские страны Центральной Азии, многие из которых пересматривают свои отношения с Кремлем. ЕС заинтересован в укреплении связей с богатыми ресурсами странами, такими как Казахстан, стремясь диверсифицировать поставки стратегически важных материалов. Кроме того, Брюссель активизирует торговые контакты по всему миру на фоне протекционистской политики президента США Дональда Трампа.