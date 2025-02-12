Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск призвал к полной реорганизации НАТО. Тем самым он поддержал позицию сенатора Майка Ли о том, что альянс «устарел», а эпоха холодной войны «давно завершилась».

«НАТО нуждается в полной реорганизации», — написал Маск в своей соцсети X, продолжая серию критических высказываний в адрес альянса. Ранее он выражал недоумение тем, что организация «продолжает существовать после того, как ее противник, и причина существования — Варшавский договор — был распущен».

Позиция Маска перекликается с заявлениями президента США Дональда Трампа, который требует от европейских союзников увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и грозит пересмотреть участие США в альянсе.

Заявления о реорганизации НАТО прозвучали на фоне серии решений администрации Трампа о выходе США из ключевых международных организаций, включая СПЧ ООН, ВОЗ и приостановке работы USAID.