После восьми лет ожидания Судан сдался и согласился на строительство российской военно-морской базы. Министр иностранных дел арабской страны Али Юсуф Шариф 12 февраля заявил, что все вопросы урегулированы.

«Мы обо всем договорились», — сказал министр после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. План базы был согласован еще в 2017 году, но после свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году процесс застопорился.

Теперь, спустя годы, проект возвращается к жизни. Пункт материально-технического обеспечения — на деле военно-морская база РФ — будет построен в главном порту арабской страны Порт-Судане и сможет принимать до четырех кораблей одновременно. Максимальная численность персонала — 300 человек. В обмен на разрешение построить базу Москва начнет поставлять Судану оружие и военную технику. Они крайне необходимы правительству в Хартуме, которое продолжает гражданскую войну с Силами быстрого реагирования (RSF).

Для России этот объект станет ключевой точкой для распространения влияния в Африке, что крайне важно для Москвы после болезненной потери сирийских Хмеймима и Тартуса. Вскоре после свержения режима Башара Асада Россия эвакуировала весь персонал и вывезла всю технику с сирийских баз.

Судан может стать заменой для Тартуса и одновременно перевалочным пунктом на полпути к ЦАР, Мали и Буркина-Фасо, в которые Россия пытается внедриться при помощи Африканского корпуса — ранее ЧВК «‎Вагнер»‎.

Для Судана же российская база — вынужденный шаг и шанс получить необходимую военную помощь. Страна уже почти год находится в состоянии гражданской войны между правительственной армией и RSF. Пока силы обеих сторон практически равны, ни одна из них не имеет преимущества.

Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта. Он заявил, что Москва поддерживает переговоры между всеми политическими и этническими группами Судана.