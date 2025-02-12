ПОЛИТИКА
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Сионисты напали в Вашингтоне на раввина, поддерживающего Палестину
«Раввин-неверный! Ты не настоящий еврей!» Сионитская организация Бетар опубликовала видео, на котором группа воинствующих сионистов преследует раввина Исроэля Довида Уэйса, поддерживающего Палестину. Уэйс — представитель Neturei Karta, ортодоксальной еврейской группы, которая «продвигает традиционный иудаизм в противовес философии сионизма». «Из-за религиозных убеждений мы выступаем против существования Государства Израиль, его оккупации Палестины и осуждаем его продолжающиеся войны и зверства как внутри, так и за пределами Палестины», — говорится на официальной странице группы.
Сионисты напали в Вашингтоне на раввина, поддерживающего Палестину / Others
12 февраля 2025 г.
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