Сионисты напали в Вашингтоне на раввина, поддерживающего Палестину

«Раввин-неверный! Ты не настоящий еврей!» Сионитская организация Бетар опубликовала видео, на котором группа воинствующих сионистов преследует раввина Исроэля Довида Уэйса, поддерживающего Палестину. Уэйс — представитель Neturei Karta, ортодоксальной еврейской группы, которая «продвигает традиционный иудаизм в противовес философии сионизма». «Из-за религиозных убеждений мы выступаем против существования Государства Израиль, его оккупации Палестины и осуждаем его продолжающиеся войны и зверства как внутри, так и за пределами Палестины», — говорится на официальной странице группы.