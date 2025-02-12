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США бросают Украину на полпути
Новый министр обороны США заявил, что членство Киева в НАТО нереально, а американские войска не будут участвовать в обеспечении безопасности Украины
США бросают Украину на полпути
Пит Хегсет / Фото: Reuters / Others
12 февраля 2025 г.

Война между Россией и Украиной должна закончиться, а членство Киева в НАТО нереалистично. Об этом на заседании Контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» заявил министр обороны США Пит Хегсет.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа больше не будет отдавать приоритет европейской и украинской безопасности, сосредоточившись на защите собственных границ и сдерживании Китая.

«Соединенные Штаты не считают членство Украины в НАТО реалистичным результатом переговорного урегулирования», — заявил Хегсет. Он подчеркнул, что гарантии безопасности Киеву «должны быть обеспечены европейскими и неевропейскими войсками».

«Внесем ясность: американские войска не будут развернуты в Украине в рамках каких-либо гарантий безопасности», — добавил министр, назвав «нереалистичной целью» возвращение к довоенным границам 2014 года.

Заявления прозвучали вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Европа не сможет предоставить значимые гарантии безопасности без американского лидерства.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее согласился с Трампом в том, что Европа должна сравняться с США в объеме помощи Украине, но добавил, что «для реального изменения траектории конфликта нужно сделать еще больше».

Хегсет также поддержал требование президента Трампа об увеличении оборонных расходов союзников до 5% ВВП вместо нынешних 2%, заявив, что последнего «недостаточно».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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