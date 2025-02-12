«Народный кандидат»

За выборами в США россияне следили практически как за собственными. По данным ВЦИОМ, результатов избирательной гонки в Америке ждали 60% опрошенных граждан РФ. Абсолютным фаворитом был Дональд Трамп — «за» него 40%.

Не меньше внимания кампании уделили в руководстве страны. Когда республиканец победил в 2016 году, в Кремле открыли шампанское. В ноябре 2024-го эмоции были сдержаннее — их проявление на фоне войны в Украине было бы неуместным. Но воодушевление чувствовалось явно — политики и СМИ заговорили о скорой оттепели в российско-американских отношениях.

Поводов для обсуждений прибавляли и сами президенты. Путин рассыпался в комплиментах: «Недалекий и неинтересный человек не смог бы достичь высшей власти в США». И даже назвал американского коллегу «мужественным».

Трамп в ответ хвалил «ум» Путина и признавался, что ему приятно внимание российского лидера: «Когда вас называют блестящим, это всегда хорошо. Особенно, когда этот человек правит Россией».

Теплое общение двух президентов принесло свои плоды — 11 февраля преподаватель и бывший дипломат США Марк Фогель, приговоренный в России к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков, вернулся в Вашингтон. Он был задержан в 2022 году в аэропорту «Шереметьево», в багаже у него нашли каннабис и гашишное масло.

В Белом доме сообщили, что переговоры по освобождению американского преподавателя вели сам Трамп, а также его советник Стив Уиткофф. «Договорились об обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению жестокой и ужасной войны в Украине», — сказано в сообщении советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца в Х.

Что Москва получила за такой «подарок», не уточняется. В Вашингтоне лишь заметили, что российские власти попросили «немного». Но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Кремль также ожидает возвращения своего гражданина.

Между США и Россией и раньше проводились сделки по обмену заключенными, но обычно они требовали длительной подготовки, оформления документов, согласования списков. Процесс растягивался на месяцы.

Для сравнения: Джо Байден несколько лет искал возможность вызволить из российской тюрьмы баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за хранение 0,7 грамм масла каннабиса, который ей выписал врач. Договориться удалось лишь в декабре 2022 года. Взамен США пришлось освободить одного из самых крупных продавцов оружия в мире Виктора Бута.

Кнут и пряник

На уровне риторики между президентами всегда были теплые отношения. Когда в феврале 2022 года Кремль объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, Трамп был один из немногих, кто назвал это решение «гениальным» и даже «замечательным».

Вряд ли он ожидал, что эта история завершится аннексией украинских территорий и последующем маршем на Киев. Но первые шаги российских властей могли быть близки Трампу.

Сегодня его политический подход также вносит хаос в устоявшиеся международные отношения. Некоторым избирателям США могут даже нравиться эпатажные заявления президента о присоединении Канады или Гренландии. По крайней мере, пока дело не доходит до реальной высадки американского десанта на эти территории.

Другое дело, что зачастую слова и действия Трампа очень серьезно расходятся. Показательный пример: обещания закончить войну в Украине за 24 часа были перенесены сначала три месяца, а потом и на полгода.

То же самое и в отношениях с Москвой. Еще в свой первый президентский срок республиканец заваливал Кремль комплиментами и одновременно вводил ограничения. За время его правления США применили рекордные (на тот момент) несколько сотен санкций против России.

Вряд ли что-то изменилось и сейчас. Политолог и публицист Владимир Пастухов в интервью российскому изданию сравнил эту ситуацию с игрой в покер: «У нас три игрока в покер, но при этом один вынужден играть открытыми картами. Вот этот один — Зеленский. У него самое сложное положение, потому что, в общем и целом, его карты более-менее всем понятны. А два других — они блефуют».

Причем блефуют они не перед друг другом, потому что уже знают все друг о друге, а перед своими народными массами. Вряд ли для России был принципиальным арест 63-летнего американского преподавателя с несколькими граммами каннабиса. Поэтому не имеет значение и его освобождение. Зато продать эту историю можно как вывод диалога между Москвой и Вашингтоном на новый уровень.

Пока что стороны делают вид, что не замечают «слона в комнате» — Украину, где третий год идет война, а счет пострадавшим идет на миллионы. Но когда дело дойдет до реального урегулирования войны в Украине, риторика может измениться. Путину важно признание хоть в какой-то форме, Трамп не может позволить себе ударить в грязь лицом перед Китаем, а Украина хочет получить гарантии безопасности. Любой конфетно-букетный период рано или поздно заканчивается.