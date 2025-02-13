Президент США Дональд Трамп провел «длительный и очень продуктивный» телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры договорились начать переговоры по прекращению войны в Украине и обменяться визитами. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Мы оба хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне между Россией и Украиной, — сообщил Трамп. По его словам, разговор охватил широкий круг тем, включая Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект и роль доллара.

Президент Штатов также отметил, что особое внимание лидеры уделили историческому контексту отношений между странами. «Мы оба вспомнили великую историю наших стран и тот факт, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, как и мы потеряли так много!, — отметил американский президент.

Для продвижения мирного процесса Трамп сформировал команду переговорщиков высокого уровня, в которую вошли госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. «Я твердо верю, что переговоры будут успешными, —- подчеркнул президент США.

Трамп сообщил, что немедленно проинформирует о разговоре с Путиным президента Украины Владимира Зеленского.

Кремль подтвердил факт полуторачасового разговора. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин пригласил Трампа в Москву и выразил готовность принять американских представителей для обсуждения украинского вопроса. Российский лидер также высказался о необходимости устранения первопричин конфликта.

Ранее СМИ сообщали, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф уже работает над возможными вариантами завершения конфликта, причем его роль выходит за рамки недавней миссии по освобождению американца Марка Фогеля.