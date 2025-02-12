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Трамп начал челночную дипломатию по Украине
После разговора с Путиным американский президент созвонился с Зеленским и объявил о скорой встрече делегаций в Мюнхене для обсуждения мира
Трамп начал челночную дипломатию по Украине
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
12 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп сообщил об успешном телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся после его беседы с Владимиром Путиным. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Я только что говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет МИРА», — написал Трамп, анонсировав встречу делегаций в Мюнхене в пятницу под руководством вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

Ранее в разговоре с Путиным, который длился полтора часа, Трамп сообщил, что обсудил широкий круг вопросов, включая Украину, Ближний Восток и энергетику.

Для продвижения мирного процесса Трамп сформировал команду высокопоставленных переговорщиков, включая директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и советника по нацбезопасности Майкла Уолтца.

Кремль подтвердил факт разговора, сообщив о приглашении Трампа в Москву и готовности принять американскую делегацию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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