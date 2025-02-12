Сенат США утвердил Тулси Габбард на пост директора национальной разведки. За ее кандидатуру, предложенную президентом Дональдом Трампом, проголосовали 52 сенатора, против — 48, преимущественно по партийной линии.

Назначение Габбард вызвало серьезные опасения среди демократов и некоторых республиканцев из-за ее тайной встречи с бывшим правителем Сирии Башаром Асадом в 2017 году, симпатий к России и поддержки Эдварда Сноудена. Единственным республиканцем, проголосовавшим против, стал сенатор Митч Макконнелл.

«Вместо того чтобы говорить факты и правду, госпожа Габбард постоянно говорит на языке лжи и теорий заговора, — заявил лидер демократического меньшинства Чак Шумер, добавив, что «Габбард провела всю свою карьеру, симпатизируя таким людям, как [президент РФ] Владимир Путин и Башар Асад».

43-летняя Габбард, ветеран войны в Ираке, ранее была демократом и представляла Гавайи в Палате представителей с 2013 по 2021 год. В 2022 году она покинула Демократическую партию, а в октябре прошлого года присоединилась к республиканцам и поддержала Трампа.

На посту директора национальной разведки Габбард будет курировать 18 разведывательных агентств США, включая ЦРУ и АНБ, а также консультировать президента по вопросам разведки.