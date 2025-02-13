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Президент Эрдоган прибыл в Пакистан с внушительной делегацией
Турецкий лидер находится с визитом в Пакистане впервые за пять лет в сопровождении семи министров для обсуждения стратегического сотрудничества
Президент Эрдоган прибыл в Пакистан с внушительной делегацией
Президент Эрдоган в Пакистане / Others
13 февраля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Пакистан с официальным визитом впервые за последние пять лет. Его самолет приземлился на авиабазе Нур Хан в Исламабаде после завершения визита в Индонезию.

На авиабазе турецкого лидера встретили президент Пакистана Асиф Али Зардари, премьер-министр Шахбаз Шериф, вице-премьер и министр иностранных дел Мохаммад Исхак Дар, министр обороны Хаваджа Асиф и другие официальные лица.

Эрдогана сопровождает внушительная делегация, включающая семь министров: иностранных дел, энергетики, обороны, промышленности и технологий, сельского хозяйства, торговли, а также глава оборонной промышленности.

В программе визита запланированы встречи с премьер-министром Шерифом и президентом Зардари, участие в седьмом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, церемония подписания соглашений и турецко-пакистанский бизнес-форум.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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