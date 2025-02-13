Король Иордании Абдалла II в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул необходимость обеспечения права палестинцев на проживание на своих землях.

Как сообщает Королевский двор, лидеры обсудили ситуацию в Газе и на Западном берегу. Абдалла II выразил решительное несогласие с принудительным выселением палестинцев и осудил попытки Израиля аннексировать палестинские территории.

«Палестинцы должны оставаться на своей земле», — заявил монарх, отметив, что Иордания осуждает любые попытки депортации населения. Он также призвал к прекращению незаконного захвата палестинских земель.

Абдалла и Макрон подчеркнули важность поддержания перемирия в Газе и наращивания гуманитарной помощи. Король Иордании призвал к достижению справедливого мира и созданию независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен взять сектор Газа под свой контроль. По его словам, эксклав превратился в «зону полного разрушения», и палестинцам «лучше переселиться» в соседние страны, такие как Египет и Иордания.

Трамп также утверждал, что у палестинцев «нет иного выбора, кроме как покинуть Газу».