Китай запустил прямое железнодорожное сообщение с Афганистаном, отправив первый грузовой поезд по новому маршруту через Казахстан и Узбекистан. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Поезд с 55 контейнерами, загруженными коммуникационным оборудованием ZTE, отправился со станции Туаньцзецунь в городе Чунцин и проследует в афганский Хайратон через КПП Хоргос в Синьцзяне. Весь путь займет 12-15 дней.

Новый маршрут позволяет сократить время транспортировки на 3-5 суток по сравнению с автомобильными перевозками, а логистические затраты снизятся на 15-20%, отметил представитель ZTE Лю Цзяньфэн.

«Это укрепит безопасность и эффективность транспортировки и поставки товаров», — отметил представитель ZTE.

Китайские власти заявляют, что открытие маршрута усилит торгово-экономические связи между Китаем, Афганистаном и странами Центральной Азии.

«Синьхуа» отмечает, что к настоящему времени из Чунцина и обратно было отправлено свыше 18 тыс. грузовых поездов, курсирующих по маршрутам международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа через территорию стран Центральной Азии.