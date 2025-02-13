Илон Маск и его Департамент правительственной эффективности (DOGE) добрались до NASA. Миллиардер заявил, что начнет аудит расходов космического агентства. Одновременно сотни сотрудников NASA решили не дожидаться прихода Маска и приняли предложение Трампа о добровольном увольнении.

«DOGE изучит наши платежи, аналогично тому, как они работали с другими ведомствами, проверяя, куда ушли деньги», — сказала исполняющая обязанности главы NASA Джанет Петров на конференции в Вашингтоне.

DOGE был создан администрацией Трампа для сокращения государственных расходов. В последние недели департамент получил доступ к платежным и кадровым системам различных федеральных агентств, что вызвало напряженность в бюрократических кругах.

За прошедшие три недели департамент Илона Маска успел уволить более 60 тыс. чиновников. Хотя Дональд Трамп ранее обозначил еще более амбициозную цель — уволить до 2 млн государственных служащих.

Теперь Маск направил внимание на NASA, с которым его компания SpaceX имеет контракты на сумму около $15 млрд. Эти средства выделены на отправку астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) и разработку лунного посадочного модуля Starship.

Некоторые чиновники NASA выразили обеспокоенность возможным конфликтом интересов, учитывая, что Маск одновременно управляет частной космической компанией и отвечает за аудит государственных расходов. Однако Петров заверила, что в агентстве действуют строгие правила, предотвращающие подобные ситуации, а юридический отдел NASA проверит всех сотрудников DOGE, имеющих доступ к внутренним данным.

Между тем представители администрации Трампа уже начали анализ различных научных и исследовательских программ NASA, финансируемых из годового бюджета агентства в размере $24 млрд. Петров также поручено исполнение серии президентских указов, направленных на отмену государственных программ, связанных с вопросами разнообразия.

Будущее лунной программы NASA также оказалось под вопросом, так как Маск и Трамп открыто заявляют о намерении сосредоточиться на полетах на Марс.

DOGE рассматривает возможность урезания бюджета сверхдорогой ракеты Space Launch System (SLS). Но загвоздка в том, что производство ракеты сосредоточено в республиканских штатах, что делает этот шаг политически сложным.