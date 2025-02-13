Израиль 12 февраля начал мобилизовать резервистов, готовясь к возобновлению войны в Газе, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп пообещали «устроить ад» для палестинцев, если ХАМАС не освободит израильских заложников до субботы. Если этого не произойдут, то Нетаньяху обещает нарушить месячное перемирие и вновь вторгнуться в сектор.

Напряженность нарастает на фоне гнева в арабском мире из-за плана президента США Дональда Трампа передать Газу под американский контроль, переселить палестинцев и построить там международный курорт.

ХАМАС сообщил, что Египет и Катар активизировали усилия по спасению перемирия. Представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя прибыл в Каир для переговоров. Движение ранее приостановило освобождение трех заложников, обвиняя Израиль в нарушении договоренностей.

ХАМАС уже освободил 16 израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, но судьба оставшихся пленников остается неясной.

Трамп отреагировал жестко, заявив, что все заложники должны быть освобождены до полудня 15 февраля, иначе Тель-Авив возобновит военные действия.

Израильский министр обороны Исраэль Кац подчеркнул: прекращение освобождения заложников означает конец перемирия и возвращение к войне. Он заявил, что «новая война в Газе» будет вестись с иной интенсивностью и приведет к «реализации видения Трампа». То есть приведет к этнической чистке и геноциду.

Белый дом также сообщил, что Трамп обратился к королю Иордании Абдалле с просьбой передать ХАМАС «серьезность ситуации».

Обострение может вновь втянуть Ближний Восток в широкомасштабный конфликт. Жители Газы в панике, пишет Reuters. Многие палестинцы опасаются повторения «Накбы» 1948 года, когда сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

Тем временем арабский мир возмущен планами США депортировать жителей Газы. По данным источников Reuters, президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси отказался ехать в Вашингтон, если там будет обсуждаться принудительное переселение палестинцев.