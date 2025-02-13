Британия открыто оспорила позицию США по вступлению Украины в НАТО, что подчеркивает растущий разрыв между союзниками.

Министр обороны Великобритании Джон Хили 12 февраля заявил, что «законное место Украины — в НАТО». Это прямо противоречит заявлению министра обороны США Пита Хегсета, который назвал членство Украины в Альянсе «нереалистичным» в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией. Позже свой скептицизм по поводу вступления Украины в НАТО выразил и президент США Дональд Трамп.

Разногласия между союзниками возникли на встрече Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. Заявление Хегсета стало сигналом к изменению политики США, подтверждая позицию президента Трампа о том, что Украина должна оставаться вне НАТО.

В ответ Хили подчеркнул: хотя процесс вступления займет время, Великобритания остается приверженной поддержке Украины на этом пути.

«Наша задача — создать для Украины максимально сильную позицию», — заявил британский министр, подтвердив долгосрочные обязательства Лондона.

Дания также дистанцировалась от позиции США. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен напомнил, что Украине уже было обещано членство в НАТО, хотя переговоры о сроках продолжаются. Он признал, что Европа берет на себя все большую ответственность за поддержку Украины, но отверг любые идеи отказа от интеграции Киева в альянс.

Членство в НАТО остается ключевой целью Украины в сфере безопасности, несмотря на противодействие России. Президент Владимир Зеленский отверг скептицизм США, заявив, что если НАТО не откроет двери, Украина должна создать собственный оборонительный союз. Тем временем СМИ сообщают, что российский президент Владимир Путин будет настаивать на нейтральном статусе Украины в возможных переговорах с Трампом.

Ранее НАТО объявило путь Украины к членству «необратимым», но с учетом новой позиции Вашингтона перспективы Киева остаются неопределенными. Пока Великобритания и Дания подтверждают поддержку, разногласия между США и европейскими союзниками ставят под сомнение будущее Украины в Альянсе.