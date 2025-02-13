ПОЛИТИКА
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Премьер-министр Великобритании назвал ошибкой предоставление убежища палестинцам
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ошибочным решение суда о предоставлении убежища палестинцам, въехавшим в страну по программе, изначально предназначенной для украинских беженцев. Выступая в парламенте, глава британского правительства заявил, что власти уже изучают возможность закрытия юридической лазейки, позволившей семье из шести человек, чей дом в Газе был разрушен в результате авиаудара, остаться на территории Соединенного Королевства. С критикой решения суда также выступила лидер оппозиции Кеми Баденок.
Премьер-министр Великобритании назвал ошибкой предоставление убежища палестинцам / Others
13 февраля 2025 г.
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