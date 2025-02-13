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Израильские военные разворачивают подразделения в сирийской провинции Кунейтра
Военнослужащие армии Израиля замечены в деревне Кодна, расположенной в сирийской провинции Кунейтра на Голанских высотах. Сообщается, что они патрулировали дороги населенного пункта и передвигались на бронетехнике. Сирийские источники утверждают, что в соседней деревне Саида Гола также замечен военный конвой, включающий не менее 12 единиц техники с личным составом. Ранее министр обороны Израиля Израиль Кац объявил о расширении присутствия военных в приграничных районах Голанских высот. В частности, он заявил о намерении создать «стерильную оборонительную зону» в южной Сирии, а также поручил военным провести зиму на стратегически важной горе Хермон.
Израильские военные разворачивают подразделения в сирийской провинции Кунейтра / Others
13 февраля 2025 г.
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