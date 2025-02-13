Израильские военные разворачивают подразделения в сирийской провинции Кунейтра

Военнослужащие армии Израиля замечены в деревне Кодна, расположенной в сирийской провинции Кунейтра на Голанских высотах. Сообщается, что они патрулировали дороги населенного пункта и передвигались на бронетехнике. Сирийские источники утверждают, что в соседней деревне Саида Гола также замечен военный конвой, включающий не менее 12 единиц техники с личным составом. Ранее министр обороны Израиля Израиль Кац объявил о расширении присутствия военных в приграничных районах Голанских высот. В частности, он заявил о намерении создать «стерильную оборонительную зону» в южной Сирии, а также поручил военным провести зиму на стратегически важной горе Хермон.