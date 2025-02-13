Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии подписания соглашений и совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Эрдоган заявил, что считает Пакистан вторым домом и с радостью посетил страну, с которой Турцию связывают древние и нерушимые братские отношения.

Эрдоган особо отметил историческую роль семьи нынешнего президента Пакистана Асифа Али Зардари. Он назвал Хана Бахадура Хасана Али Эфенди, Пешаварского Абдуррахмана Бея, Мухаммада Али и его брата Мевляну Шевкета Али общими героями двух стран, которых вспоминают с благодарностью. Он также процитировал строки национального поэта Пакистана Мухаммада Икбала о победе при Чанаккале, подчеркнув культурные и духовные связи народов.

Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что в 2009 году Турция и Пакистан создали Высший совет стратегического сотрудничества, который стал главной платформой для институционализации двусторонних отношений.

«На седьмом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня мы договорились о дальнейшем укреплении отношений и подписали 24 документа», — отметил президент.

Кроме того, Турция и Пакистан планируют активизировать экономическое сотрудничество, подчеркнул Эрдоган. В Исламабаде прошел бизнес-форум, в котором приняли участие предприниматели двух стран. Турция поощряет своих инвесторов активнее работать в Пакистане и рассматривает возможность расширения соглашения о торговле товарами.

Эрдоган подтвердил стремление Турции и Пакистана довести товарооборот до 5 млрд долларов и отметил, что военное сотрудничество и совместные оборонные проекты ускоряют развитие экономических связей. Стороны договорились расширять совместное производство, поставки и экспорт продукции оборонной промышленности.

Президент Турции подчеркнул, что Пакистан всегда проявлял братскую поддержку в трудные моменты. Он напомнил, что после разрушительного землетрясения 6 февраля 2023 года премьер-министр Шахбаз Шариф стал первым мировым лидером, посетившим пострадавшие районы.

Анкара высоко оценивает жертвы, принесенные Пакистаном в борьбе с терроризмом и угрозами региональной безопасности, заявил Эрдоган. Он выразил соболезнования семьям пакистанских военнослужащих и граждан, погибших в результате террористических атак, и подтвердил поддержку Анкары в борьбе Исламабада с любыми террористическими угрозами.

«Мы вновь подчеркиваем нашу поддержку Пакистана в борьбе с терроризмом во всех его формах», — заявил президент.

В свою очередь, Турция также ощущает поддержку Пакистана в борьбе с террористическими организациями, включая YPG, PKK, ДАЕШ и FETÖ. Эрдоган выразил уверенность, что обе страны продолжат углублять сотрудничество в обеспечении безопасности и стабильности.

Отдельное внимание Эрдоган уделил ситуации в Газе. Он резко осудил призывы к выселению палестинцев и подчеркнул, что Турция не отступит в своей борьбе за создание независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

«В период, когда звучат бессовестные и незаконные предложения о выселении наших братьев в Газе, мы должны еще больше укрепить свою решительную позицию», — заявил он.