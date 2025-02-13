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Пакистан назвал отношения с Турцией уникальными
Премьер Пакистана высоко оценил международную роль Турции и ее лидера в защите прав мусульманских народов
Пакистан назвал отношения с Турцией уникальными
Реджеп Тайип Эрдоган и Шахбаз Шариф / Фото: AA / Others
13 февраля 2025 г.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о беспрецедентном характере отношений между Пакистаном и Турцией во время совместной пресс-конференции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Исламабаде.

По словам пакистанского премьера, сегодня Турция входит в число самых быстроразвивающихся и высокоразвитых стран мира. Особо он отметил роль турецкого лидера на международной арене.

«Президент Турции неизменно выступал в защиту прав мусульманских народов, особенно угнетенных, и мусульманский мир очень внимательно прислушивается к его словам», — подчеркнул Шахбаз Шариф.

Напомним, накануне ночью президент Турции прибыл в Пакистан с официальным визитом впервые за последние пять лет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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