ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Наезд на толпу в Мюнхене
В Мюнхене автомобиль врезался в толпу людей, включая участников демонстрации профсоюза Verdi
Наезд на толпу в Мюнхене
В Мюнхене автомобиль врезался в толпу людей / Фото: Reuters
13 февраля 2025 г.

Утром в четверг в центре Мюнхена автомобиль совершил наезд на группу людей, среди которых могли быть участники демонстрации профсоюза Verdi. По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек, о жертвах пока не сообщается.

Как сообщает Der Spiegel, очевидцы слышали рев мотора и визг шин перед ударом. Свидетели утверждают, что водитель направил машину в толпу намеренно, после чего прорвал полицейские заграждения. Полиция задержала его на месте, мотивы выясняются.

По данным Bayerische Rundfunk, наезд произошел в районе улиц Дахауэр штрассе и Зайдльштрассе. В это время там проходила демонстрация профсоюза Verdi, организованная в рамках предупредительной забастовки. В акции участвовали около 2500 человек. Пока не уточняется, есть ли среди них пострадавшие.

По информации спасательных служб, на месте происшествия работают десятки машин скорой помощи, пострадавшие доставлены в больницы. Представитель пожарной команды сообщил, что среди раненых есть люди в тяжелом состоянии.

Бургомистр Мюнхена Дитер Райтер выразил соболезнования пострадавшим и подтвердил, что среди них нет детей. Полиция заявила, что опасности для горожан больше нет, но просит временно избегать район происшествия.

Инцидент произошел за день до открытия Мюнхенской конференции по безопасности, на которой ожидаются мировые лидеры, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса и президента Украины Владимира Зеленского.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us