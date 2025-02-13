Утром в четверг в центре Мюнхена автомобиль совершил наезд на группу людей, среди которых могли быть участники демонстрации профсоюза Verdi. По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек, о жертвах пока не сообщается.

Как сообщает Der Spiegel, очевидцы слышали рев мотора и визг шин перед ударом. Свидетели утверждают, что водитель направил машину в толпу намеренно, после чего прорвал полицейские заграждения. Полиция задержала его на месте, мотивы выясняются.

По данным Bayerische Rundfunk, наезд произошел в районе улиц Дахауэр штрассе и Зайдльштрассе. В это время там проходила демонстрация профсоюза Verdi, организованная в рамках предупредительной забастовки. В акции участвовали около 2500 человек. Пока не уточняется, есть ли среди них пострадавшие.

По информации спасательных служб, на месте происшествия работают десятки машин скорой помощи, пострадавшие доставлены в больницы. Представитель пожарной команды сообщил, что среди раненых есть люди в тяжелом состоянии.

Бургомистр Мюнхена Дитер Райтер выразил соболезнования пострадавшим и подтвердил, что среди них нет детей. Полиция заявила, что опасности для горожан больше нет, но просит временно избегать район происшествия.

Инцидент произошел за день до открытия Мюнхенской конференции по безопасности, на которой ожидаются мировые лидеры, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса и президента Украины Владимира Зеленского.