Россия уже формирует команду для переговоров с США, в том числе по вопросу урегулирования конфликта в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что процесс только начинается, и конкретных договоренностей пока нет.

«Безусловно, работа начата. По мере того, как президентом будут приняты соответствующие решения, мы вас проинформируем», — заявил Песков.

По его словам, Кремль пока не ждет визита американских переговорщиков в Москву, поскольку рабочие контакты только начинаются. Он также отметил, что нынешняя администрация США демонстрирует готовность к поиску мирного решения.

«Предыдущая администрация США придерживалась точки зрения о том, что нужно сделать все, чтобы война продолжалась. Нынешняя администрация, насколько мы понимаем, придерживается точки зрения о том, чтобы войну остановить, и чтобы восторжествовал мир», — заявил Песков.

В то же время он не стал комментировать возможный состав переговорной группы или список стран, которые могут участвовать в диалоге.

Песков назвал переговоры двух лидеров «очень важными», подчеркнув, что после длительного отсутствия контактов между Москвой и Вашингтоном стороны вернулись к обсуждению возможных вариантов урегулирования.

По словам Пескова, в ходе беседы вопрос признания «новых регионов» РФ и санкций не поднимался. Он также добавил, что одной из тем разговора был энергетический сектор, но не уточнил детали.

Отвечая на вопрос о возможном прекращении огня в Украине как условии для переговоров, Песков заявил, что пока «никакой последовательности не установлено» и призвал «набраться терпения».

Он также уклонился от прямого ответа на вопрос, остаются ли в силе требования России по гарантиям безопасности, в том числе о нерасширении НАТО, но подчеркнул, что «все вопросы безопасности на Европейском континенте должны обсуждаться комплексно».