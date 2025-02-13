США не могут бесконечно финансировать лагеря на территории Сирии, контролируемой PKK/YPG (именуемой «Сирийскими демократическими силами»), заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши на заседании Совбеза ООН.

Она подчеркнула, что Вашингтон играет ключевую роль в обеспечении безопасности лагерей Аль-Хол и Рож, где содержатся террористы ДЕАШ, их семьи и мирные жители, скрывающиеся от боевых действий. Однако, по ее словам, американская помощь «не может продолжаться вечно».

Ши указала, что США слишком долго несли это бремя и больше не могут брать на себя полную финансовую ответственность за содержание лагерей. В связи с этим она призвала другие страны «немедленно» забрать своих граждан, которые остаются в этих зонах.

Кроме того, временный поверенный в делах США выразила обеспокоенность активностью группировок, пытающихся «втянуть Израиль в сирийский конфликт». По данным Вашингтона, эти формирования продолжают получать финансовую и логистическую поддержку от Ирана, несмотря на заявления Тегерана о выводе своих сил.

«Мы должны коллективно призвать Иран прекратить подрыв стабильности и безопасности в Сирии», — заявила Ши.

Она также напомнила о позиции госсекретаря США Марко Рубио по поводу «инклюзивного перехода в Сирии» и подчеркнула, что Совет Безопасности ООН должен поддерживать участие «широкого спектра сирийских голосов» в будущем страны.