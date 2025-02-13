Китай приветствует инициативу США и России по переговорам о прекращении конфликта в Украине. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в Пекине, отвечая на запрос агентства «Анадолу».

«Россия и Соединенные Штаты — влиятельные мировые державы. Мы рады видеть, что они укрепляют связи и углубляют диалог по важным международным вопросам», — отметил дипломат.

По его словам, Китай убежден, что единственным способом урегулирования конфликта является диалог, и поддерживает любые шаги, направленные на мирное решение. Он подчеркнул, что Пекин готов играть конструктивную роль в переговорах.

Го Цзякунь напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин предложил начать мирные переговоры уже на второй день конфликта и Китай с тех пор продолжает поддерживать инициативы, направленные на его завершение.

Дипломат также прокомментировал заявление министра обороны США Пита Хегсета, который назвал возвращение Украины к границам 2014 года и Крыма «нереалистичным».

«В нынешних обстоятельствах все стороны должны сохранять спокойствие и действовать сдержанно. Следует избегать действий, которые усугубят и осложнят кризис. Призываем заинтересованные стороны продолжить диалог и найти решение, которое обеспечит прочный мир путем построения сбалансированной и устойчивой архитектуры европейской безопасности», — подчеркнул представитель МИД КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Москва договорились о начале переговоров по Украине в ходе его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.