ПОЛИТИКА
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В Мюнхене автомобиль врезался в толпу людей
В Мюнхене автомобиль врезался в толпу людей на площади Штигльмайерплац, где проходил митинг профсоюза Verdi. Предварительно пострадали как минимум 20 человек. Полиция арестовала виновного в аварии водителя. По информации BILD, им оказался 26-летний выходец из Афганистана. Примечательно, что инцидент произошел за день до начала Мюнхенской конференции по безопасности, на которой ожидается присутствие высокопоставленных лиц, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса и президента Украины Владимира Зеленского.
В Мюнхене автомобиль врезался в толпу людей / Others
13 февраля 2025 г.
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