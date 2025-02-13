В Мюнхене автомобиль врезался в толпу людей

В Мюнхене автомобиль врезался в толпу людей на площади Штигльмайерплац, где проходил митинг профсоюза Verdi. Предварительно пострадали как минимум 20 человек. Полиция арестовала виновного в аварии водителя. По информации BILD, им оказался 26-летний выходец из Афганистана. Примечательно, что инцидент произошел за день до начала Мюнхенской конференции по безопасности, на которой ожидается присутствие высокопоставленных лиц, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса и президента Украины Владимира Зеленского.