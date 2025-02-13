Бульдозеры расчищают завалы в лагере беженцев Аль-Фараа

Бульдозеры приступили к разбору завалов разрушенных зданий в лагере беженцев Аль-Фараа после выхода армии Израиля. По словам местных жителей, израильские военные находились в этом районе в течение 11 дней в рамках масштабной операции на Западном берегу. Напомним, израильская армия начала контртеррористическую операцию в Дженине 21 января, которую Тель-Авив охарактеризовал как «крупномасштабную и значимую военную операцию». Позже она была расширена на Тулькарм, Аль-Фараа и Тамун.