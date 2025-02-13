Палестинское движение ХАМАС подтвердило намерение соблюдать соглашение о прекращении огня в секторе Газа, включая обмен пленными. Об этом говорится в официальном заявлении после встреч с посредниками.

В ХАМАС сообщили, что Египет и Катар работают над устранением разногласий по условиям перемирия, и реализация соглашения будет продолжена.

Делегация движения во главе с Халилем Аль-Хайе провела переговоры с главой египетской разведки Хасаном Рашадом, а также обсудила ситуацию с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль-Тани.

Представители ХАМАС заявили о необходимости выполнения всех пунктов соглашения, включая обеспечение жителей Газы жильем, поставку гуманитарной помощи, медикаментов и топлива.

Переговоры прошли в конструктивной атмосфере, а посредники заверили, что внимательно следят за процессом, стремясь устранить препятствия.

Израильская сторона пока не дала официального ответа на заявление ХАМАС. Однако, по данным газеты Yedioth Ahronoth, в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что соглашение с ХАМАС «пока не достигнуто», а распространяемые сообщения «не соответствуют действительности».

Ранее ХАМАС приостановил запланированное на субботу освобождение израильских пленных. Об этом сообщил представитель военного крыла движения Абу Убейда.

«В течение последних трех недель руководство сопротивления отслеживало нарушения и несоблюдение противником условий перемирия. От задержки возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и обстрела их артиллерией и огнестрельным оружием. В различных районах Газы и в связи с неспособностью доставить гуманитарную помощь во всех ее формах, как было согласовано, в то время как сопротивление выполнило все свои обязательства», — заявил Убейда.